Beweegcoach moet inwoners gezond houden

In 2018 kunnen inwoners van Maaseik en Kinrooi een beroep doen op beweegcoach Eline Roex. Het nieuwe initiatief 'Bewegen op Verwijzing' wil inwoners met een gezondheidsrisico op weg helpen naar een actiever leven. Bedoeling is om mensen te activeren en ze zo gezonder te maken.





Coach Eline Roex stelt een persoonlijk beweegplan op met eenvoudige bewegingen die je lang kan volhouden. Dankzij het project Bewegen op Verwijzing (BOV) profiteren de deelnemers van lagere tarieven voor de gezondheidscoach: 5 euro per kwartier voor individuele begeleiding en 1 euro bij groepsbegeleiding. Bewegen op Verwijzing start met een verwijsbrief van de dokter. Inwoners kunnen de coach contacteren via maaseik-kinrooi@bewegenopverwijzing.be (GBO)