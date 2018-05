Beschermde visdiefjes broeden in grinddepot 26 mei 2018

Een week geleden werden op een grinddepot in de ontginningsplas van Kinrooi acht koppels broedende visdiefjes gespot. Steengoed Projecten doet er nu alles aan opdat niets of niemand deze vogels zou storen. "We werden op de hoogte gebracht van de broedplaats van deze beschermde vogels door het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarom hebben we de productie in het gebied prompt stilgelegd, zodat de vogels in vrede kunnen broeden", zegt directeur Frank Liebens van Steengoed Projecten. "Rond de maand juli vliegen de kuikentjes uit en kunnen we weer aan de slag."





Normaal betekent het depot voor de baggermolen nog ongeveer een maand productie, maar die is dus vervroegd stopgezet. Een verhuis was aan de orde. Met behulp van sleepboten werd deze drijvende fabriek van 160 meter lang naar een andere locatie gebracht, ruim een kilometer verderop in de plas. "Na 1 juli, wanneer de broedperiode van de visdiefjes voorbij is, zullen wij onze werkzaamheden daar hervatten en het depot opbaggeren", vertelt Frank Liebens nog. "De natuur krijgt nu even prioriteit."





(BVDH)