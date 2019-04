Auto vat vuur Toon Royackers

12 april 2019

18u33 0

Donderdagavond omstreeks half tien is brand ontstaan onder de motorkap van een wagen aan de Kasteelstraat in Kessenich bij Kinrooi. Een groot deel van de wagen werd door het vuur vernield, en zelfs een een houten tuinhek net naast de wagen, begon door de hitte al te smeulen. Brandweerpost Maaseik kreeg de brand snel onder controle. De precieze oorzaak is nog niet bekend.