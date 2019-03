22 Augustusstraat herdenkt vermoorde inwoners van Molenbeersel tijdens WOII Marco Mariotti

13 maart 2019

16u06 0 Kinrooi Na 75 jaar komt er in Molenbeersel eindelijk een verwijzing naar de bloedige razzia die zich op 22 augustus 1944 in het dorp afspeelde. De gemeenteraad gaf groen licht nadat historicus Timmie van Diepen de straatnaam voorstelde. “Mijn voorvaderen zijn in het huis tegenover vermoord”, vertelt hij.

22 Augustusstraat. Zo zal de nieuwe verkaveling langs de Weertersteenweg in Molenbeersel heten. Recht tegenover de nieuwe wijk ligt het huis van de familie Dirkx, waar op 22 augustus 1944 in enkele minuten tijd vier mensen werden vermoord door de Duitse bezetter.

Overgrootvader

“Mijn betovergrootvader Lambert Dirkx en overgrootvader Willem Dirkx werden daar in hun huis doodgeschoten”, zegt Timmie van Diepen. “De drie broers van Willem - Albert, Henri en Jaak - werden opgepakt en gedwongen om de aangehouden Mathieu Swennen van het verzet op te hangen aan de elektriciteitspaal tegenover hun huis.”

In totaal stierven er op enkele minuten tijd vier mensen. Vijf anderen werden aangehouden en kwamen allen om het leven door de ontberingen en mishandelingen in Duitse concentratiekampen.

Eigen mensen

Van Diepen betreurt dat weinigen in Molenbeersel het verhaal vandaag nog kennen. “Logisch, want er is geen herinneringen terug te vinden van die fatale dag. Voor Amerikaanse en Britse piloten die sneuvelden, worden overal monumenten opgericht, maar we vergeten vaak onze eigen mensen te eren. Zij zetten zich tussen de bevolking in, en namen ook deel aan de strijd tegen het fascisme.”

Maar van Diepen laat het er niet bij. “Tegen de zomer zou er minstens een infobord moeten komen in de buurt waar de feiten zich afspeelden. Het is dan exact 75 jaar geleden, en alleen zo houden we de herinnering echt levend.”