"Aardbeving? Alleen paar pakken servetten uit de rekken" 28 mei 2018

02u40 0 Kinrooi Officieel werd Molenbeersel bij Kinrooi zaterdagmorgen getroffen door een aardbeving. Die werd ook officieel vastgesteld door de Koninklijke Sterrenwacht. Veel inwoners van Molenbeersel moesten dat nieuws echter uit de media vernemen.

Niemand in de Sparwinkel in het centrum van Molenbeersel had zaterdagmorgen iets gevoeld. "Het is hier natuurlijk wel het gespreksonderwerp," lacht uitbater Rudi Truijen. "Ik vraag het aan alle klanten, maar niemand heeft iets gevoeld. Al moet ik wel zeggen dat ik zaterdagmorgen verrast was toen ik de winkel open deed. Een paar pakken servetten lagen in het midden van het gangpad. Die moeten 's nachts dan toch uit de rekken getrild zijn. Anders heb ik er geen verklaring voor. Zelf heb ik trouwens lekker geslapen."





Bijna elk jaar

Maar bij de Koninklijke Sterrenwacht hebben ze de beving wel officieel vastgesteld. "Het epicentrum lag waarschijnlijk een paar kilometer buiten het centrum van Molenbeersel," legt seismoloog Bart Vleminckx uit. "Bijna jaarlijks stellen we een beving vast, die niet gevoeld wordt. Die van zaterdagmorgen om ongeveer 0.45 uur was voor sommige mensen wel licht voelbaar. Die had een kracht van 3,1 op de schaal van richter en zat op 8,6 kilometer diepte. Er is daar een bekende breuklijn, die al vaker voor aardbevingen heeft gezorgd. Heel verrast zijn we dus niet. Of het kan dat mensen tot in Bilzen en Hasselt de lichte schok wél gevoeld hebben? Dat kan perfect," aldus de seismoloog. "Het heeft te maken met de ondergrond. Is die harder dan is de beving beter voelbaar", besluit Bart Vleminckx. (RTZ)