Kindjes slapen in de vrieskou, een kerststal met 40 opgezette dieren en een frisse duik in de Reien: deze regioverhalen mocht u niet missen afgelopen weekend

1. Dat buiten spelen gezond is voor kindjes, wisten we al langer, maar nu gaat de stedelijke kinderopvang Hermelijn in Sint-Niklaas een stapje verder. Daar kunnen de kindjes voortaan ook buiten slapen. Zélfs bij vriestemperaturen tot -5 graden Celsius. “Het is gezond en de kinderen krijgen meer voeling met de natuur”, klinkt het.

Volledig scherm Twee kerstelfen op stelten maakten de Meir onveilig vandaag. © Klaas De Scheirder

2. Een koude maar zonnige zaterdag, exact één week voor Kerstmis? Volgens duizenden shoppers dé perfecte dag om de laatste kerstinkopen te doen op en rond de Meir in Antwerpen. Steltenlopers in kerstoutfit maakten het shoppen nog nét iets specialer. “De drukte schrikt ons zeker niet af: als je een beetje geduld hebt, is dat allemaal geen probleem.” Wij trotseerden files en drukte.

Volledig scherm © rr

3. Tiny houses worden alsmaar populairder en sommige exemplaren zijn gewoonweg prachtig. In de rand van Gent staat er eentje van amper 10 meter lang en 2,7 breed. Met een volledig ingerichte keuken, een regendouche, een terras en prachtig donker houtwerk. Het beste van al? Het huisje staat momenteel te koop.

Volledig scherm John Huygens werd koelbloedig afgemaakt in zijn caravan. © Federale politie/Repro Aelberts

4. “Als we problemen hadden, werd het nooit met wapens opgelost. Enkel met de vuisten.” De zaak John Huygens leest als een misdaadroman, maar het was zes jaar geleden bittere ernst in Haren. De vader van twee kinderen werd zonder aanwijsbare reden afgemaakt in zijn caravan. De dader, laat staan een verdachte, werd nooit gevonden. Hoe een oersterke man in zijn slaap werd verrast en koudweg afgemaakt.

Volledig scherm De bijzondere kerststal van de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Voeren bevat zelfs een dromedaris. © Karolien Coenen

5. Een van de bijzondere kerststallen van het land? Da’s ongetwijfeld die van de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Voeren. Je spot er onder andere meer dan 40 opgezette dieren. “Onze pony werd ingeslapen omdat hij scheve benen had”, vertelt Josef Dodemont (84), een van de bezielers.

Volledig scherm Rita Demaré samen met haar kleinkinderen Odil, Lotte en Kato. © Maxime Petit

6. “Als burgemeester kun je nooit voor iedereen goed doen. Maar ik kan ’s morgens wel in de spiegel kijken.” Rita Demaré (59) is aan haar laatste twee weken als burgemeester van Hooglede bezig. Na tien jaar geeft ze straks de sjerp door aan partijgenoot Frederik Demeyere (CD&V), want de oma wil meer tijd maken voor haar drie kleinkinderen. “Zodra ik aan de computer zit, komen ze aan mijn been hangen. Oma mag niet werken op donderdag.”

Volledig scherm Het 18-koppig familiekoor Familloire trad zaterdag in de Sint-Coletakerk in Gent. © Jill Dhondt

7. De feestjes bij de Gentse familie Naessens zijn altijd iets plezanter dan bij de doorsnee familie in Vlaanderen. Ook op elk huwelijksfeest binnen de familie is het familiekoor – bestaande uit 18 leden, allemaal verwant – present. “Liefjes zijn ook welkom, we zijn niet zo katholiek dat je moet getrouwd zijn om toe te treden”, klinkt het. Maak kennis met de Vlaamse familie Von Trapp.

Volledig scherm Rudi Goesaert, hier tijdens z'n assisenproces. © Jo Deman

8. Wanneer Kortrijkzaan Albert Goesaert (77) op een dag spoorloos verdwijnt na een bezoek aan Londen, doet het bizarre gedrag van zijn zoon Rudi alarmbellen afgaan bij de politie. Maakte Rudi Goesaert (65) een einde aan Alberts leven? Een lijk is immers nooit gevonden. Wat deed die ex-werknemer van Securitas in zijn labo, in die loods in Menen, vlak naast de Leie? Een relaas van een bizarre moordzaak.

Volledig scherm Charline D’Hoekers (39) en Nele Neyrinck (41) trotseerden het ijskoude water van de Brugse reitjes. © Benny Proot

9. En of ze er goesting in hadden, de Brugse IJsberen. Na de gezamenlijke opwarming voor hun Kerstduik waagden de moedige deelnemers zich zaterdag aan een sprong in de reitjes, die nog deels bevroren lagen. “Elke duik blijft een overwinning voor mezelf”, zegt Jurgen Dombrecht (45) die al vanaf zijn 10de lid is van de Brugse IJsberen. Wij -nog wat ziekjes- hielden onze warme kleren aan en volgden mee van op afstand.

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.