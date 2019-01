Kindergemeenteraad en Garos steunen vzw Hou-Vast Jean Eykmans

10 januari 2019

14u27 0

De vzw Hou-Vast ontving een cheque van 490 euro namens de Laakdalse kindergemeenteraad en Garos, de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. Het was Leo Peeters die de cheque namens Hou-Vast in ontvangst nam. De leden van de kindergemeenteraad verkochten op de kerstmarkt in Groot-Vorst snoep en soep. Garos vogde bij de opbrengst van die verkoop een bedrag zodat in totaal 490 euro kon overgemaakt worden aan de vzw Hou-Vast.

“Eind november koos de kindergemeenteraad kinderarmoede als werkthema voor 2019. Eén van de ideeën was om centjes in te zamelen voor een lokaal project dat rond kinderarmoede werkt. Zo kwamen zij bij vzw Hou-Vast, een welzijnsschakel in Laakdal en Meerhout dat via allerlei activiteiten contacten legt met mensen in armoede in een heel ruime zin van het woord. Ik ben heel fier op mijn kinderschepenen. Zij hebben zelf dit thema gekozen. Bovendien hebben zij nog heel wat ideeën die zij willen verwezenlijken zoals een pop-upweggeefwinkel en eventueel eens een handje gaan helpen bij een activiteit van Hou-Vast.”, zegt schepen Frank Sels (Prolaakdal) trots.