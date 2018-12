Kinderen krijgen initiatie veldrijden van Liboton, Vervecken en Herygers Toon Verheijen

14u43 0 Het einde van december nadert en dat bekent in Wuustwezel en vooral Loenhout niet alleen bijna nieuwjaar, maar ook weer het jaarlijkse volksfeest bij uitstek: de Azencross.

Omdat heel wat jongeren er wel eens van dromen om in de voetsporen van Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel of Toon Aerts te treden, wordt de Kids Cyclocross van de Azencross in Loenhout gereden.

De traditionele jeugdinitiatie gaat dit jaar door op vrijdag 28 december. Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen samen met voormalig kampioenen Erwin Vervecken, Paul Herygers en Roland Liboton enkele ingekorte rondjes over het parcours van de Azencross afleggen. Afspraak om 8.15 uur aan de Gemeentelijke Basisschool ’t Blokje. Ieder kind, ook van buiten regio Wuustwezel, is welkom! Fiets, helm en een sportieve ingesteldheid, meer heb je niet nodig. Elk kind krijgt ook een verrassing. Achteraf worden de kinderen terug opgehaald aan de start van het parcours, niet aan de basisschool.

Inschrijven is verplicht en doe je via www.azencross.be voor 21 december 2018. Enkele dagen voor de initiatie krijg je een mail met alle praktische info.