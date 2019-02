Winterse motorrit in een lentekleedje Redactie

19 februari 2019

07u48 1

Op uitnodiging van d’4szoenriedrs startten 850 rijders aan café Opcd voor deze rit onder een stralend lentezonnetje. Een recordaantal voor dit jaarlijks terugkerend evenement. Elk jaar nodigden de motorfreaks van d’4szoenriedrs alle collega’s uit naar Ardooie. De zon was van de partij en deze motorrondrit heeft een goede reputatie. Er was dan ook een mooie belangstelling. 850 motards stelden hun rijtuigen tentoon in de Stationsstraat en dit was een kijkstuk voor vele tientallen nieuwsgierigen want niet alleen de motards vonden de weg naar OPCD ook heel wat belangstellenden maakten van die gelegenheid gebruik om de blinkende moto’s te aanschouwen. Opcd was dan opnieuw het mekka voor de liefhebbers van een gewaardeerde motorondrit in de omgeving van Dentergem, het Molenland en een ommetje via Roeselare om zo weer na honderd kilometer en enkele stopplaatsen in Ardooie te arriveren.