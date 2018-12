Kerststallen in Noorderkempen op één website, en bij élke stal een QR-code Toon Verheijen

21 december 2018

18u29 0 Erfgoed Noorderkempen heeft de website www.kempensekerststallen.be gelanceerd. Daarop staan alle kerststallen in de Noorderkempen. Het gaat om een veertigtal exemplaren in elf gemeenten.

De (buiten)kerststal is al sinds het midden van de vorige eeuw een begrip in de Kempen. In de jaren70 en 80 reisden tientallen autobussen door onze regio om bezoekers kennis te laten maken met deze mooie traditie. “Het bouwen van kerststallen is een typische Kempense traditie en het leek ons wel leuk om alle informatie daarrond te verzamelen op één website”, vertelt Stijn Marinus van Erfgoed Noorderkempen. “Je kan op de website allerlei weetjes ontdekken zoals dat die van Kasterlee de oudste van Vlaanderen is (1956) en dat de meeste zijn opgebouwd met hout, pannen en stenen van oude boeren- of kloosterschuren of steenbakkerijen. We plaatsen bij de kerststallen ook bordjes met daarop een QR-code. Wie die scant, krijgt alle informatie over de kerststal te lezen op zijn smartphone. Uiteraard staan ook de openingsuren en andere informatie erbij.”