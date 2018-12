Kerstshoppen start op 8 december Toon Verheijen

03 december 2018

09u29 0 Vanaf zaterdag 8 december start het echte kerstshoppen in Brasschaat. De gemeente en de lokale handelaars slaan er de handen voor in elkaar.

Het kerstshoppen duurt tot en met 30 december en dat wil dus zeggen dat er vier koopzondagen zijn (9, 16, 23 en 30 december). Op zaterdag 15 december komt de enige en echte Kerstman naar de gemeente. Hij zal zich in alle winkelzones laten zien.

De organisatie zorgt ook voor de nodige verlichting. Zo zal er onder meer ook een grote verlichtte arrenslee staan met rendieren speciaal voor de kinderen. Uiteraard is er ook nog altijd het winterdorp in het Gemeentepark en is er vanaf 8 december ook het glazen radiohuis van Radio Park FM. De radiostudio vind je terug op het Dr. Roosensplein tot en met 23 december. Er wordt live uitgezonden op week- en weekenddagen tussen 10-18 uur . Je kan er liedjes aanvragen ten voordele van het goede doel.