Kerstbierfestival pakt uit met 50 nieuwe brouwsels Toon Verheijen

13 december 2018

11u14 2 Het 24ste kertstbierenfestival pakt dit weekend uit met 187 kerst- en winterbieren. Opvallend zijn heel wat nieuwe, kleine Waalse brouwerijen die met een eigen bier komen. De organisatie maakte ook een eigen app waarin je als gebruiker de bieren punten kan geven.

Het Kerstbierenfestival is internationaal een begrip geworden. Belgen en Nederlanders, maar ook Engelsen, Italianen, Spanjaarden, Amerikanen, Canadezen en vorig jaar zelfs Russen, Chinezen, Australiërs, Zuid-Koreanen en mensen uit Singapore.

“We hebben dit jaar 187 bieren waarvan 21 van het vat en twee glühkrieken, die we warm serveren”, vertelt Gunter Mertens van O.B.E.R. “Ondanks dat het er minder zijn dan vorig jaar (toen 217), kunnen we toch 50 nieuwe bieren laten proeven.” Interessant weetje: alles samen staat er 4.600 liter klaar, verdeeld over 55 vaten en 400 bakken.

Nieuwigheden

Bij de 50nieuwe bieren zijn er opvallend veel kleine Waalse brouwerijen. Het gaat onder meer om Escaillonne (Chimay, tegen de Franse grens), Abbaye de St. Ghislain (Bergen), Belgium Peak Beer (hoogste gelegen brouwerij van België op de Botrange), De Kluis (Waalse kant van de Kluisberg aan Mont-de-l’Enclus) en nog een nieuwe Brusselse brouwerij met Brasserie l’Ermitage (Anderlecht).

“Ook leuk is dat we drie verschillende versies hebben van Chimay blauw”, vertelt Gunter Mertens. “Het gaat om de 2018 whisky, de 2017 rum en de 2016 cognac én - toch wel uniek - we hebben ook de gewone blauwe Chimay van het vat. Dit bier is oorspronkelijk in 1948 door de abdij gelanceerd als kerstbier en wordt nu voor de kerstperiode ook van het vat afgevuld. “

Ook de Kalmthoutse brouwerij onder de watertoren, Boskal, komt voor het eerst met een Bossie’s Winterbier.

App

De organisatie van het kerstbierenfestival pakt dit jaar ook uit met een nieuwe app. Die kan nu al gedownload worden. Vanaf zaterdag kan je de bieren ook punten geven.

Het kerstbierfestival vindt plaats op zaterdag en zondag. De 900 tickets voor zaterdag en de 900 tickets voor zondag waren in augustus al uitverkocht. Op zaterdag kan je na 19 uur nog wel binnen, maar een ticket kost dan 20 euro. Daarvoor krijg je zes jetons en een catalogus.