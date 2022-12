Kerst op de materniteit: dit zijn de kleine mirakeltjes

Jesse in Gent

Kerstbaby Jesse en zijn ouders.

Om 00.45 uur zag hij het levenslicht, en daarmee is Jesse het eerste ‘kerstwondertje’ van het Maria Middelares-ziekenhuis in Gent. Voor Leoni De Schrijver (31) en Tim Durinck (31) is het hun eerste kind.

Arthur in Sint-Niklaas

Arthur

Arthur werd vandaag geboren om 1.51 uur in ziekenhuis Vitaz in Sint-Niklaas en weegt 3,59 kilogram. Hij was uitgerekend voor 27 december, maar besliste om enkele dagen vroeger te komen. “We waren al in de loop van zaterdag al naar het ziekenhuis gekomen”, vertellen zijn fiere ouders Lisa Van Landeghem en Damiën De Wilde uit Sint-Niklaas.”

Othman in Antwerpen

Kerstekind Othman omringd door zijn mama Doha (36), grote zus Sidah (3) en zijn grootmoeder.

De kleine Othman is één van de eerste kerstekinderen van de regio. Hij werd rond klokslag vier uur geboren in de nacht op kerstmis in het Middelheimziekenhuis. Zijn ouders vieren kerstmis niet maar vinden het wel een speciale datum. “Na een dochter hebben we nu ook een zoon, een koningsdroom!”

Emiel in Gent

Jeroen Vermeersch en Margot Demoor met de pasgeboren Emiel.

Er werd er zag nog een kerstkind het levenslicht in Maria Middelares, namelijk Emiel Vermeersch, geboren om 4.23 uur en 2 kilo 375 gram zwaar. “Emiel is drie weken te vroeg geboren”, zegt vader Jeroen Vermeersch (39) uit Zwijnaarde. “We hadden dus helemaal geen kerstbaby verwacht. Maar hij is perfect gezond. En dat is uiteraard het belangrijkste.”

Liam in Bornem

Ouders Wesley Croes en Helena Merckx samen met hun kerstkindje Liam.

Kort voor 8.00 uur zondagochtend werd in het Bornems ziekenhuis AZ Rivierenland Liam geboren. Hij is het eerste kerstkindje dat in het ziekenhuis van Bornem wordt geboren in drie jaar tijd. Wat een verrassing”, reageren mama Helena Merckx en papa Wesley Croes. “Liam was eigenlijk uitgerekend voor 3 januari, maar besliste dus om vroeger te komen. Hij wou blijkbaar een speciale verjaardag (lacht).

