Zomerse orgelconcerten 07 juli 2018

In de Sint-Michielskerk van Keerbergen vindt er nog elke vrijdag van juli en augustus een orgelconcert plaats. Tussen 10 en 11 uur - tijdens de wekelijkse markt - staan de kerkdeuren aan het Gemeenteplein wagenwijd open voor alle liefhebbers en geïnteresseerden. Organisten bespelen er op initiatief van het gemeentebestuur, de Cultuurraad en de parochie Sint-Michiel telkens een uur lang het 18de eeuwse en beschermde Van Peteghemorgel. Komende vrijdag, 13 juli, is dat laatstejaars-orgelstudent Tom Van Der Plas, actief op orgels in Antwerpen en Mechelen. Koen Van Damme, organist in Baal, en Ninde, speelt op 20 juli. Later volgen nog Laurens Gardeniers (27 juli), verbonden aan de Abdij van Tongerlo en Tom Van Hole (3 augustus), organist in Keerbergen, Grootlo en Betekom. Later deze zomer concerteren ook nog Jan Geubels (10 augustus), Jan Van Mol (18 augustus), Wouter Verheyen (24 augustus) en Erwin Van Bogaert (21 augustus). De toegang is steeds gratis. Na afloop wordt er telkens een drankje aangeboden.





(SPK)