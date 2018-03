Zeventiger rijdt op laadplatform vrachtwagen 23 maart 2018

02u33 0

Een 77-jarige autobestuurder uit Keerbergen is woensdagmiddag op een laadplatform van een vrachtwagen gereden. De vrachtwagenchauffeur was op dat moment goederen aan het lossen toen de zeventiger onwel werd. De chauffeur kwam met de schrik vrij maar werd voor controle overgebracht naar het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden. De auto raakte beschadigd aan de rechterflank. (KAR)