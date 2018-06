Zangkoor start met kinderkoor Waiata 28 juni 2018

In Keerbergen gaat in september een nieuw kinderkoor van start. Kinderkoor Waiata is een initiatief van enkele jonge enthousiaste zangers en dirigent Annick Truyts van Koor Anahita uit Keerbergen.





"Alle kinderen tussen 6 en 14 jaar zijn welkom om te komen zingen. Er is geen muzikale voorkennis vereist", zegt Truyts, die het kinderkoor ook zal leiden. "Met de jongere kinderen zingen we leuke kinderliedjes, liederen in andere talen en nu en dan eens een eenvoudig meerstemmig lied. De oudere kinderen zingen eenvoudige meerstemmige muziek in allerlei stijlen en uit alle stijlperiodes. Bedoeling is de jongeren een brede waaier aan vocale werken aan te reiken in een sfeer die hen aanmoedigt om als groep te musiceren. Het groepsgevoel en het zoeken naar teamspirit staan daarbij voorop."





Waiata, wat zingen betekent in het Maori, repeteert wekelijks op zaterdagvoormiddag in het Gemeenschapscentrum Den Bussel in Keerbergen. De jongste groep (6 tot 9 jaar) doet dat van 10 tot 10.50 uur. De oudere kinderen (10 tot 14 jaar) oefenen van 11 tot 11.50 uur. De eerste repetitie vindt plaats op zaterdag 8 september. Meezingen in het kinderkoor kost 40 euro per jaar. Meer info en inschrijven: www.waiata.be. (SPK)