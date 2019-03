Zaak van brandstichting blijft onopgelost: klusjesmannen niet schuldig bevonden door rechter Kim Aerts

13 maart 2019

18u00 0 Keerbergen In plaats van de gevraagde zes jaar cel hebben twee klusjesmannen de vrijspraak gekregen voor nachtelijke brandstichting aan een woning in Keerbergen. “Wie verantwoordelijk is, is niet geweten”, stelde de rechter.

Over wat er in de nacht van 7 september 2017 gebeurde in de Bollostraat in Keerbergen liepen de meningen altijd uiteen in de rechtbank. J.S. (36) uit Haacht en L.B. (24) uit Tremelo waren er een huis aan het opknappen toen er ruzie ontstond over geld, een weggelopen hond en verdwenen cannabis. De ruzie laaide zo hoog op dat agenten ter plaatse moesten komen. Zij maanden het duo aan om te vertrekken. De twee stapten op de bromfiets van S. en reden weg. Niet veel later keerden ze - helemaal opgenaaid van drank en drugs - terug naar het huis.

Vlucht

De politie werd ondertussen opnieuw opgetrommeld door de bewoner, omdat de woning in lichterlaaie stond. De agenten kruisten de bromfiets van S. op hun weg naar de Bollostraat. “Het feit dat de twee beklaagden op de vlucht geslagen zijn, is een bezwarend element, maar volstaat niet om hun schuld te bewijzen”, oordeelde de rechter.

De twee beklaagden zijn op de vlucht geslagen, dat is een bezwarend element, maar volstaat niet om hun schuld te bewijzen De rechter in zijn vonnis

Het verslag van de branddeskundige was even troebel als de verklaring van de bewoner van het huis. Die meldde de ene keer dat hij de twee klussers een bidon met benzine zag uitgieten achteraan de woning, een andere keer dat het maar om één van hen ging. Volgens de branddeskundige ontstond de brand dan weer in de woonkamer en werd hij “vermoedelijk” aangestoken. In een brandstaal werd wel white spirit aangetroffen, maar die fles kon evengoed omgevallen zijn, want voor het duo het huis verliet sloegen ze er nog de boel kort en klein.

Jaar cel voor diefstallen

Volgens de rechtbank waren er niet voldoende aanwijzingen om de twee te veroordelen. “Beiden houden tot op vandaag vol de brand niet te hebben aangestoken en wijzen elkaar met de vinger.” S. uit Haacht kreeg wel een jaar cel voor twee diefstallen met geweld in Boortmeerbeek en een poging daartoe in Boutersem. Daar stapte hij op 27 juni 2017 een bankkantoor binnen met een mes. Een man die geld afhaalde, kon een foto maken van S., die uiteindelijk wegvluchtte. Twee weken eerder griste hij in Boortmeerbeek een handtas met geld uit de handen van een vrouw en dook hij opnieuw op aan een bankautomaat waar hij geld uit de handen van een man rukte. De celstraf is met uitstel, wat de periode van de voorlopige hechtenis overschrijdt. De dertiger moet zich wel vijf jaar lang aan voorwaarden houden. Zo moet hij zich onder andere psycho-medisch laten begeleiden.

S. is overigens geen onbekende voor het gerecht. Hij verkocht zijn buurvrouw in 2013 een stuk spacecake als muntcake en werd begin 2016 een tijd residentieel opgenomen, omdat hij kampte met een alcoholverslaving. Het was ook de man die tijdens zijn verblijf in de Leuvense gevangenis een te grote slok nam van een flesje GHB. De vloeibare drug werd toen door een vriend over de gevangenismuur gegooid. S. moest toen gereanimeerd worden.