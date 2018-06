Woninginbraken 05 juni 2018

In de Palmstraat in Keerbergen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbraak vastgesteld. Aan de voorzijde van de woning werd er een raam opengebroken. De dader moest vermoedelijk vluchten nadat de bewoners gewekt werden. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.





Ook in de Stationsstraat in Boortmeerbeek werd zaterdag een inbraak vastgesteld. De dieven konden via de achterdeur de woning betreden. De hele woning werd doorzocht. De buit bestond uit geld en juwelen. (ADPW)