Winnaars winterkaarttoernooi KWB gehuldigd 29 maart 2018

02u27 0

In Keerbergen werd onlangs de laatste wedstrijdavond van het jaarlijkse winterkaarttoernooi van de plaatselijke KWB afgewerkt. Na tien speelavonden was het eindklassement bekend.





Met 96 deelnemende kaarters was het initiatief opnieuw een groot succes. Johan Geeroms uit Boortmeerbeek won met een hoge puntenscore van 948 punten. Patrick Truyts uit Haacht (912) en Paul Van Loo uit Tremelo (911) vulden de top 3 aan. Sinds KWB Keerbergen 22 jaar geleden opnieuw met het tornooi 'Wiezen op eigen hand' begon, wint het kaartspeltornooi met zowel dagprijzen als een eindklassement almaar aan populariteit.





(SPK)