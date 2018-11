Winkeldieven lopen tegen de lamp ADPW

27 november 2018

Een personeelslid van warenhuis Colruyt in Keerbergen kon maandag een winkeldief staande houden. De 23-jarige man van Roemeense afkomst werd betrapt op het stelen van een vijftal flessen sterke drank en enkele usb-sticks. De politie kwam ter plaatse en de winkeldief werd gearresteerd. Blijkbaar was hij nog vergezeld van 2 mededaders die even voordien er met hun auto met Duitse nummerplaat vandoor gingen. Deze konden later op de avond ook door de politie gearresteerd worden. Het voertuig werd in beslag genomen en de aanhouding van de drie werd door het parket bevestigd met het oog op verder onderzoek.