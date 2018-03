Warmteboilers gestolen 23 maart 2018

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag drie geïnstalleerde warmteboilers uit een werf aan de Papestraat in Keerbergen gestolen. Ze demonteerden drie warmwaterboilers maar zijn voorlopig spoorloos.





De politie vist uit of er in de buurt getuigen zijn geweest van de diefstal. (KAR)