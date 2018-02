Wandelen aan de oevers van de Dijle 16 februari 2018

KWB Keerbergen organiseert op zondag 25 februari de wandeltocht 'Aan de oevers van de Dijle'. Deelnemers vertrekken die dag tussen 9 en 15 uur aan Gemeenschapscentrum Den Bussel langs de Haachtsebaan 54 voor een tocht van 6, 10, 13 of 19 kilometer. Bij de Kinderwandeling van zo'n 3,5 km lossen de deelnemertjes onderweg puzzels op. Het parcours van de 6 km is geschikt voor rolstoelgebruikers. De deelnameprijs (inclusief verzekering) bedraagt 1,50 euro (leden: 1,20 euro). De KWB-wandeling is onderdeel van het Falos-wandelcriterium. (SPK)