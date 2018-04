Voortaan eigen gevechtssportzaal voor Keerbergse clubs 21 april 2018

02u47 0 Keerbergen Keerbergen heeft voortaan haar eigen gevechtssportenzaal. Een ruimte in de gemeentelijke sporthal die voorheen als bowling-, fitness- en tafeltenniszaal fungeerde, werd daartoe helemaal verbouwd.

"Hiermee hebben de huidige drie Keerbergse verenigingen Ju-Jitsu Keerbergen, Judo Budokan en Makoto Wadokan een definitief eigen onderkomen", zegt burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA).





"Gedaan dus met het zeulen met valmatten van de ene naar de andere locatie. Deze zaal beschikt over een permanente gevechtsvloer. Voorts kwamen er naast een eigen ingang ook twee volwaardige kleedkamers en een berging. We hopen dat onze clubs mede dankzij deze nieuwe infrastructuur nog meer nationale en Europese successen zullen boeken dan nu reeds het geval is", aldus nog Vansevenant, eveneens bevoegd voor Sport. De inrichting kost de gemeente zo'n 35.000 euro.





(SPK)