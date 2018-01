Voetbalclub NV Lozenhoek wacht drukke weken 02u26 0 Foto Stefan Van De Weyer

Bij voetbalclub NV Lozenhoek Keerbergen gaan ze een drukke periode tegemoet. Onlangs kwam Niels Destadsbader op bezoek met zijn tour 'Niels Destadsbader klapt uit de biecht'. Binnenkort komt hun jaarlijkse gesmaakte nieuwjaarsreceptie eraan. Daarna volgt op 16 februari hun Teerfeest in zaal De Magneet in Grootlo. Daarvoor kan nog ingeschreven worden tot 11 februari bij de bestuursleden. Dat is de perfecte opwarmer voor de grote derby op het veld van aartsrivaal SC Keerbergen, enkele dagen nadien. Deze klassieker lokt steeds vele honderden kijklustigen uit de streek.





Jeugdtrainers Maarten De Smedt, Kurt Schoovaerts en voorzitter Marc Schroons (vlnr.) kijken enorm uit naar de komende periode.











(SVDL)