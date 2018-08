Vijf bestuurders onder invloed 07 augustus 2018

02u25 0

Tijdens de nacht van zaterdag op zonddag werden 103 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Dat gebeurde op de Rijmenamsebaan en de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek, op de Tremelobaan in Keerbergen en op de Werchtersesteenweg in Haacht. Vijf bestuurders waren onder invloed en kregen naargelang het testresultaat een stuurverbod van drie of zes uur.





Tevens werd op de locaties ook de snelheid gecontroleerd. Van de 690 gecontroleerde voertuigen werden er 56 geverbaliseerd.





(ADPW)