Vier jaar cel voor doodrijder Noah MAXIM D. (26) MOET OOK VIJF JAAR RIJBEWIJS INLEVEREN KIM AERTS

15 juni 2018

02u35 0 Keerbergen Maxim D. (26) uit Haacht is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor het doodrijden van de 16-jarige Noah Mortier uit Keerbergen bijna 3 jaar geleden. Hij moet ook vijf jaar zijn rijbewijs inleveren. "Egocentrisch en zonder medeleven", omschreef de rechter het vluchtgedrag van de twintiger.

21 augustus 2015. Maxim D. (26) keert omstreeks 1.15 uur terug van een avondje uit in Leuven. Bijna thuis in Haacht loopt het grondig mis in de Stationsstraat. Hij schept er met zijn BMW fietser Noah Mortier (16). De tiener wordt 23 meter verder gekatapulteerd. Zijn 15-jarige vriend Siemen komt ten val maar kan de hulpdiensten nog bellen. De toen 23-jarige D. rijdt naar huis. Daar drinkt hij nog enkele Duvels, verstopt zijn auto en belt wat rond om zijn BMW te laten herstellen. Hij gaat uiteindelijk slapen en 's anderendaags naar zijn werk. Omdat hij de schade aan zijn firmawagen niet kan verantwoorden licht hij zijn moeder in en uiteindelijk de politie.





Hij is van de baan

"Egocentrisch, zonder medeleven en onverantwoordelijk", oordeelde de rechter in beroep. Die legde D. een gevangenisstraf op van 4 jaar, een verdubbeling van in eerste aanleg. Van de 48 maanden zijn 10 maanden met uitstel onder enkele voorwaarden - de jongeman zat na de feiten drie maanden in voorhechtenis. Daarnaast moet D. zijn wagen vijf jaar aan de kant laten. Het terugkrijgen van zijn rijbewijs wordt afhankelijk gemaakt van het slagen in zowel de medische, psychologische, theoretische als praktische proeven. "De straf zal nooit genoeg zijn, maar belangrijk is dat hij van de baan is en kan bezinnen. Op een manier kunnen we dit verhaal afsluiten maar Noah zijn we voorgoed kwijt. En dat blijft de hardste noot om te kraken", reageert vader Johan.





Niet de eerste keer

Het was niet de eerste maal dat D. zich voor de rechter moest verantwoorden. In februari 2013 kreeg hij al opschorting van straf onder voorwaarden voor drugsfeiten. Een jaar eerder werd hij in Keerbergen betrapt toen hij zonder lichten rondreed en te veel gedronken had. Zijn wagen bleek niet verzekerd en had geen gelijkvormigheidsattest. De politierechter veroordeelde hem daarvoor tot anderhalve maand rijverbod en 2.820 euro boete. Eind vorig jaar, amper zes maanden na het vonnis voor het dodelijk ongeval, werd hij betrapt op rijden onder invloed in Leuven. Daarvoor kreeg hij onlangs 3 jaar rijverbod. D. tekende beroep aan tegen dat vonnis en zo verschijnt hij binnenkort dus opnieuw voor de rechter, waar hem nogmaals een zwaar rijverbod te wachten staat.





Vandalisme

Begin dit jaar liet de twintiger zich nog betrappen op vandalisme op een fuif in Leuven. In dat dossier werd hij vorige maand nog verhoord. De Haachtenaar woont ondertussen in het Antwerpse Willebroek waar hij een energiebedrijf uit de grond stampte.