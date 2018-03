Veiligheidsmonitor politiezone BHK 24 maart 2018

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor, een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt. Welke problemen ervaar je in je onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaar je de werking van je politie? Ben je op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd je recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema's in een grootschalige enquête. "Onze politiezone heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veilighied en de werking van de lokale politie. Jouw mening is belangrijk voor ons", klinkt het bij de politiezone. Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van de politiezone. (ADPW)