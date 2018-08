Veertigtal oproepen door onweer 09 augustus 2018

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) ontving tussen dinsdag omstreeks middernacht en woensdagmiddag voor de drie gemeentes in totaal een veertigtal oproepen door het onweer. Het betrof vooral omgewaaide bomen en daarmee gepaard gaande losgerukte netwerkkabels. In de Tulpenlaan in Hever viel een zware eik op een geparkeerde auto. Die was hierdoor total loss. In de Eksterdreef in Keerbergen moest de straat een tijd afgesloten worden wegens elektriciteitskabels die op de weg terecht waren gekomen. De bewoners zater er een tijd zonder stroom. De Trianonlaan in Hever werd dinsdagmorgen afgesloten omdat er vier grote bomen dienden te worden gekapt. In de Koevoetstraat in Hever sneuvelde de achterruit van een geparkeerde Audi door een omgevallen boom. In het Ravesteinpark in Hever gingen de tenten van de Zomerse dinsdagen dan weer vliegen. (SPK/ADPW)