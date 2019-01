Veertiende editie nieuwjaarsevent van Unizo Begijnendijk-Keerbergen-Tremelo lokt meer dan 300 gasten Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

21u41 0 Keerbergen Voor de tiende keer op rij vond het nieuwjaarsevent van Unizo Begijnendijk-Keerbergen-Tremelo in de showroom Nissan Leo Peeters op de Tremelobaan plaats. Voorzitter Christiaan Goris mocht buiten meer dan 300 gasten ook nog nationaal voorzitter van Unizo, Karl Verlinden ontvangen.

“Veertien jaar geleden begonnen we met dit nieuwjaarsevent in het gemeentehuis van Tremelo, zo ontstond ook de band met de gemeente Tremelo. Daarna verhuisden we nog een keertje vooraleer op onze huidige locatie terecht te komen. We zijn tevreden dat onze afdeling het zo goed doet. De voorzitter van de nationale afdeling kwam met plezier af omdat we één van de grootste UNIZO-nieuwjaarsevents van het land zijn. Het is nu al de tiende keer dat het plaats vindt bij Leo Peeters en jaar na jaar is het een voltreffer”, aldus een tevreden voorzitter Goris.