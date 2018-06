Veertien mensen zonder gordel 07 juni 2018

Tijdens een 2,5 uur durende controleactie heeft de politie afgelopen dinsdagnamiddag veertien mensen betrapt op het rijden zonder veiligheidsgordel. Ook zaten vier automobilisten te bellen achter het stuur. Naast nog een zestal andere inbreuken werd ook een voertuig aan de ketting gelegd omdat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. De controles werden uitgevoerd in de Oudstrijderslaan in Keerbergen en de Keerbergsesteenweg in Haacht. (ADPW)