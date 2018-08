Vandalen beschadigen wagen op Putsebaan 14 augustus 2018

Op de Putsebaan in Keerbergen werd zondag een diepe kras getrokken op de flank van een geparkeerde Ford Fiesta. Dat gebeurde over zowat de volledige lengte van het voertuig. De dader is onbekend. Ook op zondag werden de voorgevel en de voordeur van een woning in de Stationsstraat beklad met curryketchup. Ook de brievenbus werd omvergegooid en tevens werden er stenen tegen de voordeur gegooid. Ook hier is de dader onbekend. (ADPW)