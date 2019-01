Twee maanden cel voor mama die pampers steelt KAR

18 januari 2019

Cindy W. is veroordeeld tot twee maanden cel voor winkeldiefstal in Keerbergen. De mama laadde op 3 januari 2017 in de Delhaize haar draagtas en buggy in met voeding, drank en pampers. Ze verliet de winkel zonder te betalen. “De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek. In het bijzonder kan verwezen worden naar de verklaring en de vaststellingen van de winkeldetective”, gaf de rechter mee in het vonnis. De vrouw ging nooit in op het voorstel van een minnelijke schikking. Het was niet de eerste maal dat W. betrapt werd op diefstal.