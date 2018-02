Turnclub De Gympies huldigt Rune Hermans 09 februari 2018

Turnclub De Gympies uit Keerbergen heeft topgymnaste Rune Hermans in de bloemetjes gezet. De topturnster is een van de sterkhouders van de nationale damesploeg, die in 2017 een topjaar kende, en genoot een deel van haar jeugdopleiding in de Keerbergse club. Hermans, die ons land in 2016 nog op de Olympische Spelen in Rio vertegenwoordigde, werd bij de Gympies gehuldigd voor haar titel van Belgisch Kampioen, haar gouden medaille op de FIT Challenge en elfde plaats in de allroundfinale van het WK in Canada.





(SPK)