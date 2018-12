Truck kantelt aan bowlingcentrum Berkerijs Stefan Van de Weyer

12 december 2018

14u55 0 Keerbergen Op de Putsebaan in Keerbergen kantelde woensdagmiddag een truck ter hoogte van bowling- en lasercentrum Berkerijs. Het verkeer ondervond er op de locatie zelf slechts beperkte hinder van.

De chauffeur van de vrachtwagen van houthandel Moris, die even verderop is gevestigd, kwam een partij hout leveren aan een particulier. Tijdens de levering van het hout, zou er een steun onderaan de truck zijn afgebroken, waardoor deze kantelde. Volgens een buurtbewoner was er amper schade, maar was het wel een enorm spectaculair uitzicht. Het hellende gevaarte werd getakeld.