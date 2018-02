Toneel Amateurkring speelt Drinking alone 27 februari 2018

De Keerbergse Toneel Amateurkring (K.A.T.) brengt als voorjaarsproductie de klucht 'Drinking alone'. De alleenstaande Jan is een dertiger die door het leven werd voorbijgestoken. Zonder vrienden, vrouw en een goede job vreest hij dat een onverwacht bezoek van zijn vader en diens nieuwe vrouw zal uitmonden in een nachtmerrie. Om niet zielig over te komen en vaders vernietigende commentaren te vermijden, schakelt hij escorte Ariane in als verloofde-voor-één-nacht... De voorstellingen vinden plaats in GC Den Bussel, Haachtsebaan 54 in Keerbergen, op vrijdagen 9 en 16 en zaterdagen 10 en 17 maart. Aanvang telkens om 20.30 uur. Toegangstickets kunnen aan 11 euro worden gereserveerd via www.katkeerbergen.be en 0475/21.25.68 (17-22 uur). Aan de kassa betaal je 13 euro.





(SPK)