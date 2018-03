Tien maanden cel voor cocaïne in hulpgevangenis 06 maart 2018

Een dertiger uit Keerbergen is veroordeeld tot 10 maanden cel voor cocaïnebezit in de Leuvense hulpgevangenis. K.D. werd op 28 maart vorig jaar in zijn cel betrapt met de drugs maar hij bleef altijd ontkennen. "Hij geeft blijk van weinig medewerking aan het onderzoek, van weinig schuldbesef en hij is niet aan zijn proefstuk toe", noteerde de rechter in het vonnis. De dertiger werd eerder al veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten. De rechter gaf hem deze keer 10 maanden cel en een boete van 8.000 euro. De man zit nog altijd vast voor andere feiten. (KAR)