Technisch Atheneum start uitwisselingsproject

Foto Sven Ponsaerts

Het GO! Technisch Atheneum Keerbergen kreeg onlangs in het kader van een uitwisselingsproject een delegatie uit Ecuador op bezoek. Een groep Ecuadoriaanse leerkrachten van de Jaime Roldos Aguilera-school was als voorbode van een samenwerkingsverband waarin Keerbergse en Ecuadoriaanse leerlingen samen onderzoek zullen doen naar de voor- en nadelen van biobrandstof en de mogelijkheid om zelf een biobrandstofmotor te bouwen. De leerlingen van beide scholen zullen via digitale weg ook school- en levenservaringen uit wisselen.





(SPK)