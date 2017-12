Taalstages Frans 02u27 0

In de zomervakantie vindt er in Keerbergen een nieuwe reeks taalstages Frans voor 8- tot 15-jarigen plaats. Leerkracht Frans Annick Peeters begeleidt de jonge cursisten in groepjes van maximaal tien kinderen. De werkwijze die ze hiervoor gebruikt, is gebaseerd op de facetten van muzische vorming. De nadruk wordt daarbij gelegd op het verbale en interactieve aspect dat nodig is om het doel te bereiken. Voor de stage voor 8- tot 12-jarigen (2 tot 6 juli, en van 20 tot 25 augustus) is dat de dagelijkse dingen benoemen. Een basiskennis is niet vereist. 12- tot 15-jarigen leren van 9 tot en met 13 juli Frans begrijpen en spreken. In hun stage is Frans de voertaal. De stages vinden plaats in een oase van groen in het centrum van Keerbergen. De deelnameprijs bedraagt 150 euro per week, alles inbegrepen. Info en inschrijven via taalstagekeerbergen@gmail.com en 0475/27.68.90. (SPK)





