Sportcomplex wordt 'WK Dorp' 05 juni 2018

Het gemeentelijk sportcomplex van Keerbergen zal tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels op het komende Wereldkampioenschap tot een 'WK Dorp' worden omgetoverd. Alle wedstrijden van de Duivels zullen er op groot scherm te volgen zijn. Er is ook kinder- en randanimatie. Het WK-dorp langs de Putsebaan 103 opent telkens twee uur voor aanvang van de wedstrijd, met een préparty met dj. Ook na de wedstrijden wordt er nog nagefeest. De toegang is gratis. De eerste wedstrijd is op maandag 18 juni tegen Panama, met de aftrap om 17 uur. De andere poulewedstrijden van de Duivels zijn op zaterdag 23 juni (aftrap 14 uur) en donderdag 28 juni (aftrap 20 uur). Het 'WK Dorp Keerbergen' is een samenwerking tussen de sporthalkantine Aprèsport, de Keerbergse handelaarsvereniging Havek en de gemeente. (SPK)