Speelstraten met gewijzigd reglement 17 april 2018

Keerbergen wil het concept 'Speelstraten' deze zomer nieuw leven inblazen en promoten. De gemeenteraad keurde daartoe een aanpassing van het reglement goed. Voortaan kunnen speelstraten niet meer uitsluitend voor de paas- en zomervakantie worden aangevraagd, maar voor alle vakanties, dus ook in de herfst-, kerst- en krokusvakantie. In plaats van zeven dagen kan een speelstraat nu ook voor maximaal 14 opeenvolgende dagen per vakantiemaand aangevraagd worden. Organisatoren van speelstraten én buurtfeesten kunnen voor de duurtijd van het evenement bij de Jeugddienst ook gratis een speelkoffer met heel wat leuke spelen ontlenen. "De voorbije jaren waren de speelstraten in Keerbergen wat in een vergeethoekje geraakt", zegt schepen van Jeugd Wouter Boncquet (CD&V). De nieuwe reglementen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de gemeentelijke website. (SPK)