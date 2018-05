Sp.a trekt opnieuw (met open lijst) naar kiezer 16 mei 2018

02u32 0

Anders dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 komt sp.a in Keerbergen opnieuw met een kieslijst. Met lijsttrekker Willy Geens en An Wauters lost de socialistische partij de eerste twee kandidaten op haar open lijst, waarop ook onafhankelijken welkom zijn. Willy Geens (62), momenteel nog gemeenteraadslid voor oppositiepartij Keerbergen 2020 - het kartel rond Open Vld waarin hij in 2012 toetrad - zal de lijst trekken. An Wauters (42) keert met haar kandidatuur op plaats twee terug. "Ik zat ooit al in de gemeenteraad, maar moest 13 jaar geleden om gezondheidsredenen afhaken", vertelt ze. "Willy heeft mij toen opgevolgd. Voor hem kwam dat destijds onverwacht, maar als je zijn parcours bekijkt, kon ik me geen betere opvolger wensen." Omdat Wauters' gezondheidssituatie ondertussen is verbeterd, en een politiek engagement iets is wat men nooit helemaal verliest, stelt ze zich opnieuw kandidaat. "Ik ben het altijd wel blijven volgen. Mijn drijfveer is ook niet veranderd. Een maatschappij, een gemeente is pas een echte samenleving als mensen er effectief samen leven en oog hebben voor mekaar." (SPK)