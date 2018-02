Single dj/producer Mabryx gelanceerd in India 13 februari 2018

02u58 0 Keerbergen "When it's gone, I'll get on my knees and pray'. Met dat nummer hoopt de jonge Keerbergse dj en producer Mabryx op een grote doorbraak... in India. Zijn single werd er zopas op het platenlabel 'Play Life Project' van 's lands populairste dj gelanceerd.

"Dj NYK staat bekend als de beste dj van India, en heeft een miljoen likes op Facebook", duidt Mabryx - alias Bryan Roekens (20) - de bijzonderheid van de samenwerking met het label. "Met bijna 1,3 miljard inwoners is India na China ook het grootste land ter wereld: een gigantisch grote potentiële markt dus. De elektronische muziek is er momenteel bovendien aan een zeer sterke opmars bezig. Blijkbaar heeft de Mabryx-single 'High On Love' met de Antwerpse Jamilla Baidou tot ginds online weerklank gekregen. Want kort na die release kwam er de verrassende vraag tot samenwerking met collega-producer 'The Unknown'." Mabryx leverde met maandenlang componeren de grootste inbreng voor het ietwat rustigere 'chill-outnummer'. "Ook het inzingen gebeurde hier door een kameraad. The Unknown heeft in India nog wat bijgesleuteld. De erg professionele bijhorende videoclip, die op YouTube en mijn Facebookpagina te zien is, werd wel volledig in India gemaakt. Erg leuk is dat The Unknown onze track onder meer al heeft gedraaid op het grote Indische Sunburn Festival, waar heel wat bekende dj's staan. Het zien van die beelden geeft écht een héél speciaal gevoel. Hopelijk komen er nog aanbiedingen uit voort, en kan ik er ooit zelf gaan optreden. Er zijn al plannen in de maak om binnenkort naar India te gaan. Maar het doel is nu 'When It's Gone' er ook op de radio te krijgen, iets wat hier in België sowieso erg moeilijk blijft", weet de eerstejaarsstudent Muziekmanagement aan de PXL-Music In Hasselt.





Tot voor enkele maanden maakte ook Maxime Vermeire, zoon van de Keerbergse komiek Jacques, deel uit van Mabryx. Maar die samenwerking werd stopgezet. "Onze muzieksmaak werd te verschillend, en Maxime wou ook meer zijn eigen ding doen", verklaart Roekens. "Ook ikzelf ga nu solo voort. Momenteel heb ik met een aantal nog onafgewerkte remixen en eigen tracks verschillende projecten lopen." 'When it's gone' is onder meer beschikbaar op Spotify, iTunes, Beatport en Deezer. (SPK)