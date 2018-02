Senioren houden 'Danscafé Carnaval' 06 februari 2018

Naar jaarlijkse gewoonte staat het maandelijkse Danscafé van de Seniorenraad van Keerbergen in februari volledig in het teken van carnaval. Op donderdag 15 februari worden de Keerbergse senioren ter gelegenheid van 'Danscafé Carnaval' al voor het zevende jaar op rij opnieuw in verkleedkostuum verwacht. DJ Dave Richard zorgt opnieuw voor de ambiance. Wie verkleed komt, maakt bovendien kans op een leuke prijs. Het carnavalsfeest vindt plaats in Gemeenschapscentrum Den Bussel en vangt aan om 14 uur. Einde om 17 uur. De inkom is gratis en de dranken zijn aan democratische prijzen.





(SPK)