Rolstoeldansers Amigo's krijgen Cultuurprijs 2017 21 juni 2018

Rolstoeldansvereniging de Keerbergse Amigo's heeft de Keerbergse Cultuurprijs 2017 gekregen. De club, die inmiddels al 27 jaar bestaat en enig is in Vlaams-Brabant, richt zich zowel op het recreatieve als competitieve rolstoeldansen. "We zijn blij verrast als sportvereniging deze Cultuurprijs te mogen ontvangen", zegt Roland Rotté van de Amigo's. "Maar dans is dan ook niet alleen een sport, maar ook een kunstvorm en voor ons vooral ook een sociaal gebeuren dat beoefend wordt in combinatie met muziek. Onze club telt momenteel een 30-tal leden, zowel van binnen als buiten Keerbergen. Onder het tiental wedstrijddansers maar liefst vier paren die zichzelf Belgisch Kampioen mogen noemen. De recreatieve dansers oefenen tweewekelijks in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool. Voor de wedstrijddansers is dat wekelijks." Zoals ook alle elf voorgaande gelauwerden, werden de Keerbergse Amigo's 'vereeuwigd' op de 'Muur van Cultuur' in GC Den Bussel.





