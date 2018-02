Restaurantdag KLJ 15 februari 2018

KLJ Keerbergen organiseert op zondag 25 februari de 33ste Restaurantdag van de jeugdbeweging. Op het menu: tomatensoep met balletjes, kipfilet met jagersaus, en taart, rijstpap of fruitsla. Afspraak tussen 11.30 uur en 15 uur in zaal Berk & Brem. Inschrijven via klj.keerbergen@hotmail.com.





(SPK)