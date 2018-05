Recherche onderzoekt acht inbraken 19 mei 2018

De recherche van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) had vrijdag de handen vol met het onderzoeken van zes inbraken en een poging tot inbraak in Haacht en een inbraak in Keerbergen. De inbrekers waren op de volgende locaties in Haacht en deelgemeente Wespelaar actief: de Stationsstraat, de Mercatorlaan, de Werchtersesteenweg, de Breughelwijk, de Wilde Heide en twee keer sloegen ze toe op Scharent. Ook in de Papestraat in Keerbergen waren de dieven op ronde. De daders maakten vooral elektronica en geld buit. (SVDL)