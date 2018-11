Proxy Delhaize Keerbergen is klantvriendelijkste van het land KAR

25 november 2018

15u55 0 Keerbergen De klantvriendelijkste Proxy Delhaize van het land ligt in Keerbergen. De winkel van Tom De Keyser (47) en Mirella Storms (43) kreeg afgelopen jaar vier keer een mystery shopper over de vloer om het filiaal te beoordelen. Ze kwamen als beste uit de verf op gebied van klantvriendelijkheid.

Het koppel baat sinds oktober 2016 de Proxy Delhaize langs de Putsebaan in Keerbergen uit. “We behandelen onze klanten zoals we zelf behandeld willen worden, maar die prijs zat nooit in ons hoofd”, zegt Mirella. “Het is een buurtwinkel en we gaan ook op een familiale manier om met de klanten. We zijn hier ook voortdurend aanwezig en de mensen hebben ook alle kansen om ons aan te spreken. Maar we doen het bovenal super graag.” Delhaize stuurt elk kwartaal een mystery shopper uit om de filialen van Proxy Delhaize te evalueren. “Zo kijken ze naar netheid, dienstverlening, de beschikbaarheid van artikelen en klantvriendelijkheid van het personeel. En het moet gezegd, de mensen uit ons vast team zijn goed opgevoed door onze voorgangers”, benadrukt Mirella die 13 vaste mensen in dienst heeft. Aan de prijs hangt ook een beloning vast. Op 9 december worden ze opgepikt en naar een nog onbekende bestemming gebracht om te vieren. Het koppel, dat al jaren actief is bij Delhaize, is niet van plan op hun lauweren te rusten. De winkel is in de herfst van 2019 aan verbouwingen toe. “We gaan uitbreiden en daarvoor wordt alles binnen gestript. Er komt zo honderd vierkante meter ruimte bij om vooral verse producten in de rekken te leggen. Retail verandert en we willen ook hier een nieuw concept creëren”, besluit Mirella.