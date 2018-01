Politiezone hamert op fietsverlichting 02u27 0

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) onderstreept nogmaals het belang van (goede) fietsverlichting. "Dit jaar trachten we nog meer controles uit te voeren dan de vorige jaren. Jeugdige fietsers en hun fietsverlichting blijven een oud zeer. Wetende dat een goed werkende fietsverlichting de kans op een ongeval met 20 % vermindert is meer dan voldoende reden om deze acties te organiseren", weet commissaris Paul Belmans. Alle scholen zullen op de hoogte gebracht worden van deze campagne en de komende controles. "De politie zal niet nalaten proces-verbaal op te stellen indien nodig, het veiligheidsbelang is te groot. Aan de schooldirecties wordt gevraagd om de leerlingen te sensibiliseren en op de hoogte te brengen van de toekomstige controles. Met ons maandthema sluiten we ook aan bij de verkeerscampagne van de provincie : 'fietslicht aan en gaan'. Het doel is de zichtbaarheid te verbeteren van jonge fietsers van 12 tot 18 jaar", vertelt Belmans. (ADPW)