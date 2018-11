Politiemedewerkster ontkent informatielek Vrouw zocht in database naar feiten over vechtpartij waar neef bij betrokken was Kim Aerts

27 november 2018

20u23 0 Keerbergen Een administratief personeelslid van de politiezone BHK riskeert zes maanden cel omdat ze geheime politionele info zou doorgespeeld hebben aan familie. De neef van C.H. was betrokken bij een vechtpartij in Haacht. H. gebruikte haar login om in de database de bewuste fiche te raadplegen. “Uit nieuwsgierigheid”, aldus de verdediging die ontkent dat er maar iets gelekt werd.

De neef van C.H. raakte op 4 maart vorig jaar met een vriend ’s nachts betrokken bij een vechtpartij in Kaffee Claude in het centrum van Haacht. De neef kreeg er glas in het gezicht na een akkefietje op de dansvloer. Hij en zijn vriend werden nadien apart verhoord en volgens het Openbaar Ministerie waren de twee verklaringen verdacht gelijklopend. De inspecteurs van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) die het onderzoek voerden, hadden een vermoeden dat C.H. onder druk werd gezet door familie om iets meer te weten te komen. Maar H. ontkent dat met klem. De vijftiger bleef gisteren in de rechtbank afwezig. Haar advocaat zwaaide met een doktersbriefje. “Ze is ingestort. Mijn cliënte is al 22 jaar werkzaam bij de politie. Een plichtbewuste vrouw. Nooit kreeg zij een negatieve functioneringsklacht. Tot er problemen waren met haar familie, de zoon van haar zus.” Naast een verklaring zou volgens het Openbaar Ministerie ook de namen van de twee verdachten uit het dossier zijn gelekt door H. De procureur eiste daarom zes maanden cel en 800 euro boete. “Maar heeft men ooit iemand gevonden aan wie ze die informatie heeft gelekt? Blijkt dat uit die fiches? Neen. Iedereen van het administratief personeel had bovendien een login. Haar collega’s keken ook in die databank. Er waren geen richtlijnen daarover. Het waren zelfs gangbare praktijken. Uit het onderzoek blijkt dat mijn cliënte het gewoon deed uit nieuwsgierigheid. Ander bewijs wordt niet geleverd.” De advocaat maakte het gevoerde onderzoek met de grond gelijk. “Er zijn twee namen van daders en die konden alleen uit de databank komen. Men heeft dat onderzocht maar dat was een verkeerde veronderstelling. Die namen waren ook bekend bij de uitbater van het café. Wat blijft er dan eigenlijk nog over in deze zaak? En die gelijklopende verklaringen. Daar lees ik toch iets anders dan meneer de procureur.” Volgens de tenlastelegging zou H. gehandeld hebben als ambtenaar maar die functie bleek ze niet te bekleden. De verdediging vroeg dan ook om die aantijging niet te weerhouden. Verder vroeg ze met vertrouwen de vrijspraak. De vrouw, die haar job riskeert, zit ondertussen ziek thuis en is in behandeling bij een psychiater. De vechtpartij krijgt waarschijnlijk nog een staartje op burgerlijk gebied. De strafrechter doet eerst uitspraak op 8 januari.