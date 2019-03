Politie stelt 38 snelheidsinbreuken vast ADPW

26 maart 2019

09u07 0

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) voerde het afgelopen weekend alcohol-, drugs- en snelheidscontroles uit. Geen enkele van de gecontroleerde 146 bestuurders bleek positief voor alcohol en/of drugs. Er werden een vijftal diverse andere inbreuken vastgesteld. Tijdens de snelheidscontroles werden 38 inbreuken vastgesteld. Op de Mechelsebaan in Keerbergen werden er 14 inbreuken op 342 voertuigen genoteerd. Op de Tremelobaan in Keerbergen ging het om 3 inbreuken op 89 voertuigen, terwijl er op de Wespelaarsesteenweg in Haacht 16 inbreuken op 126 voertuigen werden vastgesteld. Op de Leuvensesteenweg tot slot gebeurden er 5 snelheidsovertredingen op 83 voertuigen.